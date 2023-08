Massimo Moratti | “L’Inter in pole per lo scudetto Lukaku? Delusissimo | meglio via uno così…”

Leggi su notizie

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’ex patron a Notizie.com: “Dobbiamo prendere un centravanti, il resto è a posto. Un top per la mia Inter? Barella, avrebbe giocato sempre…” Nel cuore ha sempre l‘Inter, non manca mai a una partita, il suo posto a San Siro o dove sarà il prossimo stadio della squadra nerazzurra, l’avrà sempre. E in prima fila. E’ stato uno dei presidenti più amati della storia del club e adesso anche se non lo è più, non smette di avere rapporti con la società, di interessarsi (anche direttamente ndr) di quello che succede sul mercato. Perè più di una squadra e, come ogni tifoso, sta seguendo con trepidazione l’evolversi della campagna acquisti: “Abbiamo perso un bel centravanti come Dzeko e non sarà facile sostituirlo, ci manca un bell’attaccante per completare la rosa e dare l’assalto allo“. L’ex ...