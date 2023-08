Marocco | minubus si ribalta ad una curva | decine di morti

(Di lunedì 7 agosto 2023) Almeno 24 persone sono morte domenica in un incidente stradale avvenuto stamane nella provincia di Azilal (al centro del), uno dei bilanci piu' gravi mai registrati nel Paese. In base alle ...

Almeno 24 persone sono morte domenica in un incidente stradale avvenuto stamane nella provincia di Azilal (al centro del Marocco), uno dei bilanci piu' gravi mai registrati nel Paese. In base alle ...Ci sono almeno due donne e due bambini tra le vittime del bus precipitato in un burrone in Marocco, incidente che ha provocato la morte di 24 persone. Si trovavano tutte su un minibus… Leggi ...