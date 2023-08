Marcinelle | 67 anni dopo | ci sarà il vicepremier Tajani “Non dimentichiamo il sacrificio dei nostri emigrati”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio, parteciperà martedì 8 agosto, alla presenza dei Reali del Belgio, alla 67ma commemorazione della tragedia di, in Belgio. In quel giorno del 1956, nella miniera di carbone del Bois du Cazier, persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani. È la prima volta che un vice presidente del Consiglio italiano partecipa alla cerimonia che ha luogo ogni anno nella periferia di Charleroi cui rare volte, in passato, è intervenuto un nostro Ministro degli Esteri. La presenza dialle celebrazioni sottolinea quindi l’importanza che il governo attribuisce alla ricorrenza. «Ildeinonni ae in tanti altri luoghi ci deve rendere orgogliosi ...