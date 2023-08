Mar di Cina | Pechino spara con cannoni ad acqua contro nave filippina

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tensione nel mar ditrae Manila. Una imbarcazione della Guardia costiera cinese hatoadunaadibita al trasporto di truppe e alimenti all'atollo di Second Thomas. Laritiene illegittima l'occupazione di Second Thomas e con l'azione messa in atto intendeva bloccare il rifornimento al presidio miliare filippino.