Manuel Agnelli | Flaco Biondini | Marinella Venegoni al “Pem” 2023

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 7 agosto 2023) SAN SALVATORE MONFERRATO –, il nome simbolo del rock italiano degli ultimi 30 anni;, cantante, autore e leggendario chitarrista di Francesco Guccini;, prima donna nella critica musicale italiana e prestigiosa firma de La Stampa. Sono loro i primi ospiti della 18a edizione del “PeM! Festival – Parole e Musica L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Morandi in concerto a Mont’Alfonso sotto le stelle “Mont’Alfonso sotto le stelle”: il programma Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Duse di Bologna Wonderful Sila Festival il 12 agosto a Cotronei: 12 ore di musica no stop Angelina Mango pronta per il “Voglia di Vivere Tour” Come li pacci: dal 20 al 27 ...