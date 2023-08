Manchester United | Hojlund | «Sono entusiasta | darò il sangue per questa maglia»

Raphael Varane, difensore centrale del, ha detto la sua alla Football Association in vista della prossima stagione Raphael Varane, difensore centrale del, ha detto la sua alla Football Association in ...Starà ora al club rispondere al brasiliano che ha un contratto fino al 2025 e aveva avuti approcci in estate con alcune big della Premier, con ilsu tutte (qualora avesse cambiato ...L'ex attaccante di Sassuolo e West Ham arriva alla corte di Gian Piero Gasperini e sostituirà Rasmus Hojlund, volato alper una cifra record di quasi 85 milioni di euro bonus ...

Manchester, 7 ago. - (Adnkronos) - "Sono entusiasta, darò il sangue per questa maglia e voglio vincere trofei, ecco perché sono qui. Certamente ho ancora 20 anni e tanto da imparare, ma voglio diventa ...Si presenta così Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United e arrivato dall'Atalanta per 75 milioni di euro. Queste le sue prime parole da calciatore dei Red Devils: "Sono entusiasta, darò il sa ...