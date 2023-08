Manchester City-Siviglia | quando si gioca la Supercoppa Europea? Calendario | data | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) Sarannoa contendersi la, trofeo che mette di fronte la vincitrice della Champions League e dell’Europa League. La sfida, che sarà trasmessa in esclusiva da Prime Video, è calendarizzata per mercoledì 16 agosto.si affronteranno alle 21.00 al Karaiskakis Stadium del Pireo, a 8 km da Atene (Grecia). I Ctyzens arrivano a questo appuntamento per la prima volta nella propria storia, mentre gli spagnoli hanno giàto 5 volte per alzare il trofeo, conquistandolo solo una volta. Dall’edizione 2023 è stata inoltre una novità regolamentare: in caso di parità al termine dei 90? si procederà direttamente con i calci di rigore. Di seguito ile il ...