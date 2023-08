Mamma chiede piattino per figlia | nel conto due euro in più

Un piatto di trofie al pesto 18 euro, laun piattino per farne assaggiare un po' anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. Tra l'...Un piatto di trofie al pesto 18 euro, laun piattino per farne assaggiare un po' anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. Tra l'...È la denuncia di Selvaggia Lucarelli che sui social ha pubblicato lo scontrino di un ristorante di Finale Ligure dello scorso 23 luglio. 'Un piatto di trofie al pesto 18 euro, laun piattino per farne assaggiare un po' anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. Tra l'altro avendole già messo in conto il ...

Due euro in più sul conto per un "piattino condivisione" vuoto. A raccontarlo su Facebook la giornalista Selvaggia Lucarelli. (ANSA)