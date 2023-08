Laè attualmente al centro di un'ondata dicon forti piogge e venti che stanno interessando l'intero Paese. Intorno alle 12:30 di oggi, un treno con a bordo 120 passeggeri è deragliato a ...L'ondata dinon riguarda però solo la Slovenia, ma sta interessando anche altri Paesi in ... in Slovenia allerta rossa per la pioggia; in Ungheria, Croazia, Slovenia, Norvegia,e ...Matteo Barbero News correlate Pnrr, sì di Bruxelles all'Italiae incendi, Leo: prorogate ... Pnrr, sbloccata la terza rata Corano, Iraq in rivolta contro la. Nuovo cda per It a Pnrr e ...

Maltempo in Svezia, treno deraglia, 3 feriti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

La Svezia è attualmente al centro di un'ondata di maltempo con forti piogge e venti che stanno interessando l'intero Paese. Intorno alle 12:30 di oggi, un treno con a bordo 120 passeggeri è deragliato ...La Slovenia è stata investita dall'ennesima ondata di maltempo che sta provocando alluvioni in tutto il Paese: il bilancio è al momento di 3 morti ...