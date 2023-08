Mai un Luglio Così Caldo!

(Di lunedì 7 agosto 2023) Roma - Il mese didel 2023 è entrato nei libri di storia come il mese più caldo mai registrato su scala globale, segnando un nuovo allarme per i cambiamenti climatici in corso. Questo nuovo record giunge dopo che giugno dello stesso anno aveva già stabilito il primato per il giugno più caldo mai documentato. Le temperature medie globali hanno toccato una media di +16,9°C, un incremento significativo rispetto al precedente record di2019, il quale era stato di +0,33°C in meno (16,63°C), come riportato dai dati del sistema Era5. Questi dati preoccupanti hanno sollevato l'ipotesi che l'intero anno 2023 potrebbe essere destinato a diventare l'anno più caldo di sempre, seguendo un trend di riscaldamento che preoccupa gli esperti. Durante il mese di, sono stati infranti numerosi record di calore in molte parti del mondo, ...

Record anche per la temperatura della superficie marina: +0,51 gradi e - 15% di ghiaccio A2023 la temperatura media globale dell'aria è stata la più altaregistrata in qualsiasi mese. È quanto emerge dal bollettino mensile del Servizio Copernicus sui cambiamenti climatici (C3S),

