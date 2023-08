Magna Graecia Film Festival | i premi assegnati

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 7 agosto 2023) La XX edizione deldiretto da Gianvito Casadonte è terminata sabato 5 agosto, chi ha ricevuto i? Miglior Opera Prima Questa edizione è stata conquistata dal‘Primadonna’ di Marta Savina scelta come ‘Miglior Opera Prima – Colonna d’Oro Web Genesys’, Miglior Sceneggiatura eo Giuria Popolare. Il motivo della scelta della Giuria ”Primadonna è undiretto e sincero. Racconta senza fronzoli una storia difficile ed è capace di far vivere allo spettatore la lotta che la protagonista vive , sperando con lei in un finale di rivalsa . partendo da un fatto di cronaca giudiziaria avvenuto in Sicilia negli anni Sessanta, ildi Marta Savina riesce nell’intento di parlare del presente. ...