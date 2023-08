Madonna che viene dal Mare | in migliaia sul lungomare

Leggi su zon

(Di lunedì 7 agosto 2023) Una tradizione che dura da anni e anni e che, ancora una volta, non manca di essere una delle attrazioni perno dell’estate di Salerno e dintorni. La fede e la festa si uniscono ancora una volta per celebrare la cosiddettachedal. Quest’anno, però, il forte vento e le acque agitate hanno impedito la consueta processione indi salernitani si sono riversati sul lungocittadino, all’altezza di piazza Cavour, per onorare il quadro di Maria Santissima di Costantinopoli. Per dare il via alla tradizionale processione che si effettua ogni anno fino alla chiesa di Sant’Agostino, il comitato ha dato il là ai fuochi d’artificio. Subito dopo, i portatori dellachedal, tradizionalmente ...