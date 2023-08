Ma quindi si può intervenire per via legislativa su un algoritmo? E perché questa cosa non vale per Google e Meta?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Attenzione,c’è una dichiarazione di un ministro della Repubblica che potrebbe in qualche modo sovvertire quella relazione che, fino a questo momento, aveva caratterizzato i percorsi legislativi e gli algoritmi delle principali aziende che operano all’interno dell’ecosistema digitale. La dichiarazione in questione è quella del ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha parlato in maniera esplicita dell’utilizzato dalle principali compagnie aeree per determinare il prezzo di un biglietto come «di una pratica distorta che profila l’utente e determina un’asta dei voli». La dichiarazione, come abbiamo avuto modo di vedere nell’articolo di apertura del nostro numero monografico, segue la bozza di un decreto omnibus che considera «pratica commerciale scorretta l’utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate ...