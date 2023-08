Lutto nel mondo della politica | addio a Mario Tronti | ex senatore Pd

Albenga è inper la scomparsa di Gianni Tarnoldi, 82 anni, uno dei bambini dell'Annamaria, la motobarca che ... ma è stato il primo annoquale non c'era. Ci stringiamo intorno alla famiglia, ...Da una ventina di anni era assistito dall'associazione in aiuto ai disabili E'alla Spes di Ventimiglia per la morte di Giorgio "Giorgione" Congiu , 58 anni, che da una ...perché girava spesso...mondo del calcio per la scomparsa di Angelo Cerasani, leggendario attaccante che ha lasciato un'impronta indelebilecuore dei tifosi rossoblù negli anni '70. Cerasani è venuto a mancare ...

Lutto nel mondo del giornalismo e del tifo juventino: è morto Idris volto di 'Quelli del Calcio' La Lazio Siamo Noi

CONCORDIA SAGITTARIA - Lutto nella ristorazione a Concordia Sagittaria. È mancato a 79 anni Marcello Castellet ex titolare del ristorante da Marcello, nella località di ...Ventimiglia. Cordoglio alla Spes di Ventimiglia per la morte, a 58 anni, di Giorgio Congiu, che da oltre vent’anni, fino al mese di ottobre scorso, quando per un problema neurologico era stato ...