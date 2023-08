L’ultima sul Reddito di cittadinanza | dopo la sospensione | invertono nome e cognome e ottengono nuovamente il beneficio Denunciati

Leggi su open.online

(Di lunedì 7 agosto 2023) La fase di transizione che porterà al superamento deldiè ormai a uno stadio avanzato. E le polemiche si muovono in direzioni diametralmente opposte: c’è chi ritiene che l’eliminazione del sussidio condannerà all’indigenza migliaia di persone, chi continua a condannare gli effetti collaterali avuti con l’introduzione della misura. Tra questi, anche i facili raggiri che hanno comportato, negli anni, truffe per milioni di euro ai danni dello Stato.ingegnosa macchinazione per usufruire indebitamento dello strumento arriva da Teramo. I Carabinieri hanno deferito alla Procura 186 persone, con l’accusa di «indebita percezione deldi, per un danno complessivo nei confronti dell’erario di oltre un milione di euro». La maggioranza dei cittadini ...