Lucca | grosso ramo cade nel centro di Lucca Danneggiati un tetto e un’auto in sosta

- Nelle prime ore della mattina i vigili del fuoco del comando disono intervenuti nel centro storico di, in via della Rosa, per rimuovere unramo di un cedro del Libano, caduto su una vettura parcheggiata. Il tralcio staccatosi ha inoltre procurato danni al tetto di un immobile adiacente.incendio di bosco in via delle Nubache in località Carignano nel comune di. Complesso l'intervento dei vigili del fuoco sul posto con Aps e autobotte. Presenti anche le strutture ...Per noi è unproblema, anche perché vogliamo cominciare a impostare la nostra campagna ... Due anni fa ha allenato il Volley Pantera diin Serie C, l'anno scorso il ritorno a casa MVTomei ...

Crolla grosso ramo a Lucca, danni a auto e tetto di casa Agenzia ANSA

Nel crollo il ramo, oltre a danneggiare un’auto che in quel momento era parcheggiata sotto l’albero, ha rovinato il tetto di un immobile adiacente. L’intervento de iVigili del fuoco, impegnati nel ...Un grosso ramo è caduto questa mattina nel centro storico di Lucca. Si tratta di un grosso ramo di un cedro del Libano che è caduto su una vettura in ...