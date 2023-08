Lucca | 75enne colpito da un pugno in faccia per aver guardato una ragazza | 30enne si autodenuncia ai carabinieri

(Di lunedì 7 agosto 2023) Un uomo di 75 anni è statoda unin pieno volto davanti a un bar di Altopascio, in provincia di. La vittima è stata portata in elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Cisanello, e avrebbe riportato un trauma cranico con una vasta emorragia cerebrale. Il motivo di tale gesto s

Uno sguardo di troppo sarebbe stata la causa di una violenta aggressione di un giovane nei confronti di undavanti a un bar di Altopascio , in provincia di. L'anziano ha riportato ferite molto gravi, precisamente un trauma cranico e una vasta emorragia cerebrale , e infatti è stato portato ......dicendo di essere colui che al mattino aveva dato un violentissimo pugno al volto di un... Il pubblico ministero della Procura diElena Leone, che stava coordinando le indagini di ...commenta Uno sguardo a una ragazza. Sarebbe questo il banale motivo che ha portato un uomo ad aggredire, sferrando un pugno in faccia, undavanti a un bar di Altopascio , in provincia di. La vittima è stata portata in elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Cisanello: ha riportato un trauma cranico con una vasta ...

"Perché guardi la mia ragazza": 75enne colpito con un pugno in faccia, è grave | Caccia all'aggressore TGCOM

Uno sguardo a una ragazza. Sarebbe questo il banale motivo che ha portato un uomo ad aggredire, sferrando un pugno in faccia, un 75enne davanti a un bar di Altopascio, in provincia di Lucca. La vittim ...Uno sguardo a una ragazza. Sarebbe questo il banale motivo che ha portato un uomo ad aggredire, sferrando un pugno in faccia, un 75enne davanti a un bar di Altopascio, in provincia di Lucca. La ...