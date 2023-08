Luca Ruffino | l' ultima telefonata alla compagna prima del suicidio | chi era il presidente di Visibilia che rilevò le quote di Santanchè

Forte ribasso per Visibilia Editore , che passa di mano in perdita fino al 12,00%. A pesare sulle azioni contribuisce la scomparsa prematura del presidenteGiuseppe Reale. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Growth mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Visibilia Editore , che fa peggio ...Forte ribasso per Visibilia Editore , che passa di mano in perdita del 12,00%. A pesare sulle azioni contribuisce la scomparsa prematura del presidenteGiuseppe Reale. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Growth mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Visibilia Editore , che fa peggio ..."La Società si stringe nel dolore alla famiglia del Dott.. Il Consiglio di Amministrazione della Società si riunirà appena possibile per deliberare, ai sensi di Statuto e di legge, in merito alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo ...

Milano, morto suicida Luca Ruffino, era presidente di Visibilia Editore Open

È stato trovato morto a Milano ieri Luca Giuseppe Reale Ruffino, presidente di Visibilia editore. L'imprenditore si sarebbe suicidato con un colpo di pistola.Il titolo di Visibilia è in netto ribasso a Piazza Affari, dopo la scomparsa del presidente Luca Giuseppe Reale Ruffino. Le azioni perdono il 12% a 0,484 euro. Il corpo di Ruffino è stato trovato dal ...