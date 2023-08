Lotteria degli scontrini istantanea | ecco tutte le novità

: quando parte. Ladovrebbe partire a inizio 2024. I tempi potrebbero essere eventualmente accelerati, ma probabilmente non si ...La nuovaSe ci sono dei difetti nella, sono quelli relativi ai tempi lunghi di notifica e al fatto che glidevono poter essere ...La nuovaistantanei è pronta finalmente a partire, e probabilmente sarà operativo in autunno inotrato (se non prima). Ovviamete, è il nuovo sistema per incentivare il pagamento ...