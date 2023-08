... le parole del ministronel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. / Palazzo ChigiNonostante le perdite accusate, il Ministro dell'Agricoltura Francescoed il ... per contratti di medio e lungo termine, e un sostegno alla produzione chela filiera ad abbattere i ...... per contratti di medio e lungo termine, e un sostegno alla produzione chela filiera ad ... oltre che ad una migliore tracciabilità del prodotto", ha dichiarato il ministro Francesco

Lollobrigida: Aiuti per il settore della pesca colpita dal granchio blu ... Il Sole 24 ORE

"Abbiamo approvato due interventi che permettono di ristorare le imprese colpite dalla peronospora e quindi le aziende vitivinicole e interveniamo sul settore della pesca per cercare di alleviare le c ...Il ministro Lollobrigida ha incontrato a Porto Tolle i pescatori interessati al provvedimento - che sarà discusso nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri - contro il proliferare di questo ...