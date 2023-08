Logan Paul | “Amo essere un heel | vorrei arrivare ad essere odiato tanto quanto Dominik Mysterio”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ancora una volta ha impressionato in positivo, sfornando un’ottima prestazione e vincendo il suo match a SummerSlam. Stiamo parlando diche nell’opener del PLE più importante dell’estate ha sconfitto Ricochet, mostrando ancora una voltaci sappia fare sul ring nonostante non sia un full-timer. Nonostante la vittoria sporca, ma comunque in linea col suo personaggio da, la cosa è stata accolta positivamente dai fan, con il match che è considerata una delle note positive dell’evento. Un riconoscimento particolare Nei panni dell’The Maverick sta dando sicuramente il suo meglio e ciò è dato dal fatto, come affermato da lui stesso, che si trova a meraviglia in questo ruolo e gli viene molto più naturale rispetto adil buono ...

Logan Paul, dopo il match contro Ricochet, ha assistito a Jake Paul vs Nate Diaz, indossando ancora il ring gear di WWE SummerSlam 2023.