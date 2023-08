Lo stile athleisure conquista l' estate 2023 | 5 proposte di abbigliamento sportivo che uniscono comfort e performance

(Di lunedì 7 agosto 2023) (Adnkronos) - Milano, 7 agosto. In un'epoca come quella in cui viviamo oggi, dove le regole della moda vengono costantemente infrante e si mixano tra loro, loè sicuramente uno dei più popolari. Top tecnici indossati per andare a fare la spesa, sneakers accostate a completi formali, tute che diventano protagoniste del look: sono solo alcune delleche hannoto fitness-addicted e celebrità. Una tendenza che arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove la pratica di indossare indumenti sportivi anche al di fuori della palestra è diventata sempre più diffusa, giungendo fino al nostro Paese. E proprio nell', il trend continua a guadagnare consensi. Ma quali sono i 5 capi indispensabili, per sfoggiare uno ...

A partire dagli abiti in jersey, "insportivo" di Coco Chanel negli anni Venti passando alle ... Un'influenza arrivata fino ai giorni nostri, racchiusa nel termine "" che, durante gli ...Non a caso il suoregale (circa) fatto di jeans, stivali cowboy, originali collant e occhiali ... Altra grande sostenitrice dello sporty alla Lady D è la matrona dell'Kim Kardashian , ...L'obbiettivo di una moda sempre più adatta allodi vita delle persone è comune. Tanto per i ... Passando ai brand che recentemente stanno spopolando per il loro carattere, come e Scholl ...

Lo stile athleisure conquista l'estate 2023: 5 proposte di ... Adnkronos

Milano, 7 agosto 2023. In un’epoca come quella in cui viviamo oggi, dove le regole della moda vengono costantemente infrante e si mixano tra loro, lo stile athleisure è sicuramente uno dei più ...Oggi lo stile che emerge nell’abbigliamento femminile è lo sporty glam: sportivo, elegante, comodo, performante, glamour.