(Di lunedì 7 agosto 2023)tra Btp etedeschi a 10 anni in leggerissimo aumento: il differenziale ha concluso la giornata sui mercati telematici a 165base contro i 164 dell'avvio. Il rendimento del prodotto ...

Btp e Bund tedeschi a 10 anni in leggerissimo aumento: il differenziale ha concluso la giornata sui mercati telematici a 165 punti base contro i 164 dell'avvio. Il rendimento del prodotto ...Il cambio euro / dollaroin rialzo a 167 punti, rendimento 10 anni a 4,22% Apertura di settimana in lieve rialzo per loBTp e Bund mentre restano stabili i rendimenti del decennale ...LoBtp - Bund oscilali 165 e i 170 punti, con il rendimento del Btp decennale che è tornato al 4,25%. L' euro si è riportato a 1,1 dollari. Qualche spuntoi titoli del settore ...

Lo spread tra Btp e Bund chiude in marginale rialzo a 165 punti QUOTIDIANO NAZIONALE

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in leggerissimo aumento: il differenziale ha concluso la giornata sui mercati telematici a 165 punti base contro i 164 dell'avvio. Il rendimento del prodotto d ...Indici europei in miglioramento, anche se il quadro complessivo rimane contrastato. A Piazza Affari, avvio pesante per Visibilia dopo la scomparsa del presidente e amministratore delegato Luca Giusepp ...