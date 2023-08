(Di lunedì 7 agosto 2023) Un tribunaleha emesso una condanna di ottodi carcere in contumacia per lodiDmitry, poiché è stato ritenuto colpevole diespresso critiche sull'...

Un tribunaleha emesso una condanna di otto anni di carcere in contumacia per lodi fantascienza Dmitry Glukhovsky, poiché è stato ritenuto colpevole di aver espresso critiche sull'offensiva ...La studentessa ha interpretato alcune parole del giornalista eRoberto Saviano, ... L'opera è stata realizzata nel 1990, dopo la caduta del muro, dall'artistaDmitri Vrubel che l'ha ...Saranno con noi l'economista Giraud, così come loe giornalistaShishkin in dialogo con Shadi Hamid della Brooking Institution sul tema della democrazia. Ricorderemo amici del Meeting ...

Lo scrittore russo di fantascienza Glukhovsky condannato a 8 anni per aver criticato la guerra Globalist.it

Un tribunale russo ha emesso una condanna di otto anni di carcere in contumacia per lo scrittore di fantascienza Dmitry Glukhovsky, poiché è stato ritenuto colpevole di aver espresso critiche sull'off ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante i previsti colloqui con il leader del Cremlino, intende proporre la ripresa dei colloqui di pace sull’Ucraina. Nella notte è stata bombardata la regio ...