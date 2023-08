Liverpool-Darmstadt | gol fantastico di Luis Diaz | colpo di tacco volante VIDEO

(Di lunedì 7 agosto 2023) Vittoria in amichevole delper 3-1 sul. Sul terreno del Deepdale di Preston, i Reds vanno in vantaggio al 5? con Salah e raddoppiano all’8? con Diogo Jota; i tedeschi accorciano al 10? con Honsak ma nella ripresa, al 59?, subiscono il definitivo 3-1 con. Proprio quest’ultimo gol è un vero e proprio gioiello: sugli sviluppi di calcio d’angolo arriva undida vedere e rivedere. SportFace.

...00 Panserraikos (Gre) - Panetolikos (Gre) 17:45(Eng) -(Ger) 20:00 Volos (Gre) - Asteras T. (Gre) 20:00 MONDO MONDIALI - FEMMINILE - PLAY OFF Inghilterra D - Nigeria D 1 - 0 (...I gol dovrebbero arrivare in questa partita così come in quella del, in campo contro il. Pronostici altre partite C'è pure il posticipo della prima giornata di Ligue 2, con il ......(Brasileirão) - SOLOCALCIO e ONEFOOTBALL 03.30 Dallas - Inter Miami (Leagues Cup) - APPLE TV 09.30 Inghilterra - Nigeria (Ottavi di finale Mondiali femminili) - RAI SPORT 20.00(...

Dove vedere Liverpool-Darmstadt in tv e streaming - Numero Diez numero-diez.com

Preston. An diesem Montagabend mischten sich in die Hymne „You’ll never walk alone“ des FC Liverpool ein paar andere Sprech-Chöre. „Hurra, hurra, die Darmstädter sind da“, und das machten die Fans des ...Im Testspiel gegen den FC Liverpool verbucht ÖFB-Legionär Matthias Honsak ein persönliches Highlight. Der Angreifer vom SV Darmstadt besorgt in der 10. Minute den Ausgleich, nachdem Superstar Mohamed ...