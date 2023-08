LIVE Universiadi 2023 | 7 agosto in DIRETTA | quarta posizione nel medagliere per l’Italia grazie al nuoto Ora la finale di pallavolo

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETOILDELLEESTIVE 14.34 VOLLEY – Gioco al momento fermo. È stato commesso un errore nel referto, indicando in campo per la Polonia Dulski (19) al posto di Sasak (9). 14.32 VOLLEY – Errore in attacco per Recine. Italia-Polonia 0-1. 14.30 VOLLEY – Inizia il secondo set. Al servizio la Polonia. 14.29 BADMINTON – Regge l’equilibrio in inizio di secondo parziale. Il punteggio al momento è di 3-3. 14.27 VOLLEY – Salaaa!conquista il primo set 25-23, nonostante un vantaggio di quattro punti vanificato nel corso del parziale. 14.26 VOLLEY – Mani fuori cercato e trovato da Kogut. 14.26 VOLLEY – Grande attacco di Marco Vitelli. Italia-Polonia 24-22. 14.25 BADMINTON – ...