LIVE Universiadi 2023 | 7 agosto in DIRETTA | quarta posizione nel medagliere per l’Italia grazie al nuoto Due set di vantaggio nella finale di pallavolo

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETOILDELLEESTIVE 15.25 VOLLEY – Errore al servizio di Vitelli. Italia-Polonia 19-19. 15.23 VOLLEY – Ha dell’incredibile quanto sta succedendo in questo momento! I polacchi esultano alla penalità degli avversari e vengono a loro volta puniti con un rosso. Italia-Polonia 19-18. 15.22 VOLLEY – Esultanza eccessiva per Paolo Porro, che riceve un cartellino rosso. Punto di penalità per gli azzurri. Italia-Polonia 18-18. 15.22 VOLLEY – Muro vincente di Porro su Gierzot. Italia-Polonia 18-17. 15.21 VOLLEY – Errore al servizio per Sasak. Italia-Polonia 17-17. 15.21 VOLLEY – Invasione di Vitellifase discendente dal muro. Italia-Polonia 16-17. 15.20 VOLLEY – Torna a ...