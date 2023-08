LIVE Universiadi 2023 | 7 agosto in DIRETTA | in corso la finale per il bronzo dei fiorettisti | poi tocca alle sciabolatrici

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETOIL MEDAGLIERE DELLEESTIVE 09.10 SCHERMA – Italia-Cina 6-8:nuovamente l’azzurro. 09.09 SCHERMA – Italia-Cina 5-8: due attacchi di fila per Tommaso Martini. 09.09 SCHERMA – Italia-Cina 3-8: parte per primo il cinese, la sta va a lui. 09.08 SCHERMA – Italia-Cina 3-7: trova il bersaglio Mao Bennian. 09.07 SCHERMA – Italia-Cina 3-6: una sta per parte. 09,07 SCHERMA – Italia-Cina 2-5: parata e risposta per l’azzurro. 09.06 SCHERMA – Italia-Cina 1-5: si chiude qui il primo assalto, ora Tommaso Martini va a sfidare Mao Bennian. 09.06 SCHERMA – Italia-Cina 1-4: attacco vincente per Ingargiola, si sblocca l’azzurro. 09.05 SCHERMA – Italia-Cina 0-4: ...