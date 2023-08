LIVE Universiadi 2023 | 7 agosto in DIRETTA | due ori dal nuoto | pallanuoto femminile d’argento In corso Italia-Polonia

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETOIL MEDAGLIERE DELLEESTIVE 14.04BRONZO!! Squalificato il Giappone nella 4×100 mista. Le azzurre salgono così sul gradino più basso del podio. 14.03 VOLLEY – Termina lungo l’attacco polacco. L’allunga sul 4-2. 14.02– La vittoria della Cina sullaaiuta l’in ottica medagliere. In caso di successo della staffetta polacca l’sarebbe scivolata in quinta posizione. 14.02– Oro Cina! Seconda posizione per la, terza per il Giappone. Termina ai piedi del podio ...