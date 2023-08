LIVE Universiadi 2023 | 7 agosto in DIRETTA | due ori dal nuoto | pallanuoto d’argento A breve Italia-Polonia

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETOIL MEDAGLIERE DELLEESTIVE 13.53– Terminata la premiazione dei 400 metri individuali misti maschile. Ora è il momento della 4×100 mista femminile. 13.52 L’può sognare anche la terza posizione nel medagliere. Per raggiungere la Corea (17-18-23) servirebbe un mezzo miracolo. Gli eventi a disposizione dell’per conquistare queste medaglie sono: 4×100 mista, sia maschile che femminile, pallavolo maschile e pallamaschile. La Corea invece avrà solamente le due staffette delper incrementare il proprio bottino. 13.49 Il medagliere al momento vede l’in quarta posizione con ...

LIVE Universiadi 2023, 7 agosto in DIRETTA: l'Italia punta a difendere il 5° posto nel medagliere OA Sport

