Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Ace (10)! 15-0 Dritto stretto MICIDIALE di! 5-1 Game interlocutorio.per il. 40-0 Prima vincente. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Manovra bene. 5-0 Dritto vincente! A-40 Ace (9)! 40-40 Lungo il rovescio di. 30-40 Servizio e rovescio sulla riga di! 15-40 Risposta insidiosa di, perde il dritto. 15-30 Comodo rovescio messo in rete. 0-30 Torna a martellare in campo. 0-15 Strano passante giocato dache mette in difficoltàche sbaglia l’appoggio sottorete. 4-0 Doppio fallo (2). 40-A Risponde non si sa come ...