LIVE Musetti-Nishioka 2-1 | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | resta avanti l’azzurro senza break

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Pallata di dritto lungolinea di Lorenzo che insiste sul dritto del nipponico e chiude! 15-15 Lungo stavolta il rovescio lungolinea di. 15-0 Lungo il recupero in back di. 2-1 Vola via la risposta di dritto. 40-0 Riga col dritto incrociato di! 30-0 Fuori il dritto di. 15-0 Servizio e dritto. 1-1 Benecol dritto incrociato. 40-30 RIGA col drittone carico! 40-15 Benissimo Lorenzo che alza la traettoria. Così il giapponese fatica e perde campo. 30-15 Sbaglia col dritto. 30-0 Un’altra. 15-0 Prima vincente di. 1-0 Servizio e dritto incisivo, primo gioco complicato portato a casa! 40-30 Ace! 30-30 Strappa col rovescio unvisibilmente ...

TORONTO (CANADA) - Due italini in campo nella prima giornata dell' Atp di Toronto, Masters 1000 canadese (cemento) che vedrà oggi (lunedì 7 agosto) esordire prima Lorenzocontro il giapponese Yoshihito Nishioka e poi Matteo Berrettini contro il francese Gregoire Barrere ( chi vince troverà Jannik Sinner ai sedicesimi). Segui la diretta dei ...Si comincia con Lorenzo, sorteggiato nella parte bassa del draw , quella presieduta da ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO TABELLONE QUALIFICAZIONI 7 agosto ...Pepperstone ATPNext Gen Race, la Top 20 (07 - 08 - 23) 1 Carlos Alcaraz (ESP, 20 anni) 6.685 punti 2 Holger Rune (DEN, 20) 3.035 3 Lorenzo(ITA, 21) 1.255 4 Arthur Fils (FRA, 19) 873 5 ...

LIVE Musetti-Nishioka, ATP Toronto 2023 in DIRETTA: esordio insidioso per il toscano contro il giapponese in Canada OA Sport

Il montepremi e il prize money dell'Atp Masters 1000 di Toronto 2023, prestigioso evento in programma sul cemento canadese dal 7 al 13 agosto. A guidare il seeding sarà Carlos Alcaraz, numero uno al m ...Come ogni lunedì non può mancare l’aggiornamento completo nel ranking Atp. Holger Rune, per la prima volta in carriera, scavalca Casper Ruud e avanza fino alla posizione numero 5. Bene tutti gli ...