LIVE Italia-Polonia 20-18 | Finale volley Universiadi 2023 in DIRETTA | finale di set estremamente delicato

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-22 Parallela imprendibile di Sala da seconda linea! 22-22 Per larientra Dulski. 22-22 Primo tempo profondo di Woch. 22-21 Muore in rete la battuta di Poreba. 21-21 Primo tempo di Poreba. 21-20 Entra Pol per la battuta al posto di Cortesia. 21-20 Arriva finalmente l’errore al servizio di Gierzot. 20-20 Sasak riporta il set in parità. 20-19 Muro di Poreba su Magalini, attenzione. 20-18 Poreba spazzola una palla a filo rete, polacchi particolarmente fortunati in questo scambio, l’chiama time-out. 20-17 Mani-out di Sasak. 20-16 Pipe in back di Magalini, giocataintelligente di Porro. 19-16 Errore di Recine al termine di uno scambio lungo, ancora zero punti in attacco per Francesco. 19-15 Sasak e Magnuszewski in campo per la ...