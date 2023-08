LIVE Italia-Polonia 10-6 | Finale volley Universiadi 2023 in DIRETTA | inizio convincente per gli azzurri!

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-11 Primo tempo con l’ausilio del nastro per Woch. 15-10 MAMMA MIAAAAA! Difesa ad una mano di Porro e diagonale stretta da brividi di Magalini! 14-10 Dulski a segno da seconda linea. 14-9 PAOLO PORRO! Magia del regista azzurro, che lascia Sala praticamente senza muro. 13-9 Vola via il servizio di Recine. 13-8 Ottimo colpo in parallela di Sala, azzurri sul velluto! 12-8 In rete la battuta di Dulski. 11-8 Parallela profonda di Dulski contro il muro ad uno di Recine. 11-7 Lungo il servizio di Woch. 10-7 Questa volta si ferma sul nastro la battuta di Vitelli. 10-6 Lachiama time-out. 10-6 ACEEEE DI VITELLI! 9-6 Scappa il servizio di Kogut. 8-6 Primo tempo di Woch. 8-5 Magalini gioca in contro tempo e beffa il muro avversario. 7-5 Mani-out di Kogut da posto quattro. 7-4 Bordata in ...

LIVE Italia-Polonia, Finale volley Universiadi 2023 in DIRETTA: azzurri a caccia del titolo OA Sport

