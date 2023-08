LIVE Italia-Polonia 1-0 | Finale volley Universiadi 2023 in DIRETTA | azzurri in vantaggio anche nel secondo parziale 15-11 | si scaldano gli animi!

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-13 NON SI PASSA! Muro ad uno pauroso di Porro su Kogut! 19-13 Questa volta Magalini chiede troppo a se stesso e attacca in rete, ma siamo su ogni palla. 19-12 MAMMA MIAAAAAAA! Difesa pazzesca di Sala e diagonale stretta piazza di Magalini da stropicciarsi gli occhi! 18-12 Errore in attacco di Kogut. 17-12 Lunga la battuta di Gierzot. 16-12 Finisce qui una gran serie al servizio di Cortesia. 16-11 ANCORAAAAAAAA! ACE DI LORENZO CORTESIA! 15-11 ACEEEEEEE DI CORTESIA! E’ il momento giusto, time-out! 14-11 MURONEEEEEEEEE DI SALA SU GIERZOT! Gran scambio vinto dall’! 13-11 Lungo il servizio di Sasak, si stanno surriscaldando gli animi in campo e in panchina. 12-11 Errore in attacco di Magalini, gliprotestano per un tocco, ma l’arbitro non ...