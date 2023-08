LIVE Italia-Polonia 0-0 | Finale volley Universiadi 2023 in DIRETTA | si comincia | lotta per l’oro!

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Gierzot gioca sulle mani del muro di Sala. 4-2 Errore in attacco di Dulski, funziona la fase break azzurra! 3-2 Invasione a reter di Kozub. 2-2 Si insacca l’attacco di Sala da posto due. 1-2 Muro di Poreba su Magalini, primo scambio lungo vinto dalla. 1-1 Pipe vincente di Magalini. 0-1 Si parte con un primo tempo di Woch. 13:59 Larisponde con: Kozub, Gierzot, Kogut, Woch, Dulski, Szymura e Poreba. 13:57 Questo il sestetto dell’: Porro, Recine, Cortesia, Vitelli, Magalini, Sala e Catania. 13:55 Si è appena conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è il momento dell’inno della FISU! 13:53 La formazione polacca è estremamente ostica, si tratta di una squadra fisica e che per tradizione sforna sempre numerosi talenti, ...

MATCH TRA ITALIA- POLONIA IL MATCH VERRA' TRASMESSO GRATUITAMENTE IN DIRETTA SUL SITO FISU QUI SOTTO TROVATE LA DIRETTA DELLA PARTITA PER SEGUIRE E TIFARE I NOSTRI AZZURRI https://www.fisu.tv//

LIVE Italia-Polonia, Finale volley Universiadi 2023 in DIRETTA: azzurri a caccia del titolo OA Sport

