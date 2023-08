LIVE Berrettini-Barrere | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Cerundolo-Galarneau

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:10 Termina il primo set dell’incontro che inaugura il programma sulCentrale. L’argentinoconduce per 6-2 sul padrone di casa. Al termine di questo match toccherà a Matteo. A tra poco. 17.06 Piove ae l’inizio del match è previsto non prima delle 17.30 italiane. Ricordiamo che la sfida tra l’italiano e il francese sarà la seconda sul Centrale, non prima delle 18.30 italiane (originariamente), preceduta infatti dall’incrocio tra il canadesee l’argentino Francisco. Di conseguenza, il programma tarderà. 17.03 Buona sera e bentrovati alladel match tra Matteo ...