LIVE Berrettini-Barrere 6-4 | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | ottimo primo set dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD Palla break. Non passa il drop di rovescio del francese. 40-40 Ritorna a spingere con il dritto Matteo. Game che va ai vantaggi. 40-30 Servizio e dritto a segno per il transalpino. 30-30 Troppo passivoin questo scambio. Ne approfitta. 15-30 Gran rovescio lungolinea vincente del francese. 0-30 Pessima volèe di dritto di. 0-15 Palla corta di rovescio e volèe di dritto per iniziare il set. SECONDO SET 6-4SET. Poker di prime vincenti per chiudere unparziale. 40-0 Tre prime, tre punti. Arrivano i set point. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Prima al centro vincente ...