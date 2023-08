LIVE Berrettini-Barrere 6-4 6-3 | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | ottimo esordio del romano Sarà derby con Sinner al secondo turno

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMATTEOb. Gregoire6-4 6-3. Lungo il rovescio del francese. Termina così un match dominato daldunque l’di Matteo, che sfiderà Janniknel. 30-40 Prima esterna vincente del transalpino. 15-40 DUE MATCH POINT. Sparacchia via il dritto. 15-30 Fa buona guardia a rete il numero 58 ATP. 0-30 Si spegne a metà rete il rovescio del francese. 0-15doppio fallo di. 5-3 Game. Servizio, dritto e smash vincente. Alè Matteo! Il transalpino serve ora per rimanere nel match. 40-15 CHE PUNTOOOO! Matteo ...

... Masters 1000 canadese (cemento) che ha visto oggi (lunedì 7 agosto) esordire prima Lorenzo Musetti contro il giapponese Yoshihito Nishioka, battuto in due set (6 - 4, 6 - 1), e poi Matteo...ATP Master 1000 Toronto Campo centrale, primo turno, inizio previsto per le ore 18:30 Barrere (FRA)(ITA) ...... sorteggiato nello steso spicchio di tabellone di Sinner e: il 28enne torinese, n. 39 ...SCORE ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO TABELLONE QUALIFICAZIONI 7 agosto ...

Nel primo turno del Masters 1000 di Toronto Matteo Berrettini dovrà vedersela con Gregoire Barrere: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...Come ogni lunedì non può mancare l’aggiornamento completo nel ranking Atp. Holger Rune, per la prima volta in carriera, scavalca Casper Ruud e avanza fino alla posizione numero 5. Bene tutti gli ...