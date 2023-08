LIVE Berrettini-Barrere 2-1 | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | break in avvio dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Prima esterna e dritto vincente dall’altra parte. Arrivano subito tre palle del 3-1. 30-0 Altra botta esterna a segno per Matteo. 15-0 ACE numero due. 2-1! Entra nello scambio Matteo, che pesca l’accelerazione giusta con il suo dritto. 30-40 Superba accelerazione di rovescio lungolinea del francese. 15-40 Servizio vincente. 0-40 Tre palle. Attacco con il dritto incrociato e comoda stop volley vincente. Alè Matteo! 0-30 Decolla il dritto inside in del transalpino. 0-15 Rovescio in back velenosoche manda in tilt. 1-1 Game. Con un ACE il romano chiude un buonissimo primo ...