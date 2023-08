LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | si parte con i 100 metri maschili

Leggi su oasport

16.18 LANCIO DEL GIAVELLOTTO – È il momento del terzo lancio per Lucio Claudio Visca. 16.17 100– Questa è la start list della terza batteria: 1 DEN WANDT Hector 2 FIN HUTTUNEN Topi 3 NOR SKREDE Alexander 4 POL GRZ?KA Dawid5 ITA BANDAOGO Yassin 6 TUR KORKMAZ Hüseyin Mutlu 7 SWE HUGHES Isak 8 GER ZIRBUS Milian 16.15 100– Seconda batteria maschile vinta dal britannico Sean Anyaogu in 10.26. Quinto tempo per Nicolò Salaris in 10.57. 16.14 È in corso anche il gruppo A del lancio del giavellotto maschile. Lucio Visca al momento è in sesta posizione con 64.81 16.13 Nella seconda batteria è presente il primo degli azzurri: Nicolò Salaris. 16.12 Nella prima batteria il miglior tempo è del polacco Zakrzewski in 10.29. 16.10 Si inizia subito forte con le batterie dei 100 ...