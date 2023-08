LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | Italia protagonista nel salto triplo Dalle 16 00 l’inizio delle gare

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della prima giornata degliUnder 20 diLeggera. A Gerusalemme, Israele, dal 7 al 10 vanno in scena i campionati continentali d’Europa di categoria. Sono diverse le stelle che proveranno ad essere protagoniste in questa rassegna europea, in cui i migliori proveranno a testarsi anche in vista dei Mondiali elité di Budapest. Si parte con le batterie e le semifinali di 20 competizioni, tra cui è presente l’Eptathlon. Della prova multipla femminile quest’oggi vanno in scena 4 eventi: 100 ostacoli,in alto, lancio del peso e 200 metri. Non ci sono però azzurre iscritte in queste...

Grandi ambizioni azzurre anche ai campionati del mondo dileggera , in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest . Oltre ai mondiali, per tutta l'estate in diretta anche le tappe della Wanda ...... Mondiali di Scherma a Milano, Mondiali di Ciclismo a Glasgow e Mondiali dia Budapest. ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...I rossoblu hanno appena lasciato il ritiro di Sain Vincent dove hanno effettuato la seconda parte di preparazionedopo una prima parte svole in Sardegna. Finora la squadra di Ranieri si è ...

Al via i Campionati Europei under 20 a Gerusalemme. Nella prima giornata subito impegnati 37 azzurri e 16 di questi in gara al mattino. Diretta streaming su allathletics.tv.