LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | Capasso in finale nei 100 metri A breve le semifinali femminili

(Di lunedì 7 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.43 LANCIO DEL DISCO – Il tedesco Agbo Anih lancia il disco a 57.98 ed accede alla, avendo superato il minimo per la qualificazione. 19.42 LANCIO DEL DISCO – 56.94 per il cipriota Makris, che sigla il proprio personale. 19.41 LANCIO DEL DISCO – Il primo lancio è del ceco Svozil, che fa segnare 56.43. 19.41 LANCIO DEL DISCO – Iniziata la gara degli atleti del gruppo B. 19.39 LANCIO DEL DISCO – Per accedere allaquesti atleti hanno bisogno o di centrare lo standard per la qualificazione, 57.80, oppure devono sperare di rientrare tra i 12 miglior tempi totali. Nel primo gruppo solamente due atleti hanno raggiunto lo standard: l’ucraino Brudin, 65.48, e l’olandese Rolvink, 58.35. 19.36 LANCIO DEL DISCO – Aavrà inizio il gruppo B maschile. ...

Grandi ambizioni azzurre anche ai campionati del mondo dileggera , in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest . Oltre ai mondiali, per tutta l'estate in diretta anche le tappe della Wanda ...... Mondiali di Scherma a Milano, Mondiali di Ciclismo a Glasgow e Mondiali dia Budapest. ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...I rossoblu hanno appena lasciato il ritiro di Sain Vincent dove hanno effettuato la seconda parte di preparazionedopo una prima parte svole in Sardegna. Finora la squadra di Ranieri si è ...

LIVE Atletica, Europei U20 in DIRETTA: Italia protagonista nel salto triplo. Subito le batterie dei 100 metri OA Sport

Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Mondiali di atletica di Budapest, l’evento clou della stagione 2023, in programma da sabato 19 ...Nella capitale ungherese dal 19 al 27 agosto presenti i sette campioni olimpici di Tokyo 2020, tra i quali Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs ...