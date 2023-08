Lisetta Carmi | l' omaggio del Teatro dell' Ortica | in scena ' Erotismo e autoritarismo a Staglieno'

Il Cimitero Monumentale di Staglieno, a Genova, si prepara a diventare il palcoscenico di un'opera teatrale unica e suggestiva, dedicata alle straordinarie foto di, una delle fotografe italiane più celebri. L'iniziativa, promossa dal Teatro dell'Ortica , debutterà il 29 settembre, a poco più di un anno dalla scomparsa della fotografa genovese, per ...Qui trovi i contatti e il sito dell'evento!: Suonare forte Questo fine settimana di luglio 2023 non puoi non vedere " Suonare Forte ", prima delle tre grandi mostre del progetto "Grande ...Seguendo il percorso, si possono ammirare le bellezze del borgo di Bibbiena e al contempo scoprire le splendide installazioni donate dai fotografi del calibro di, Uliano Lucas, Gianni ...

Il Teatro dell’Ortica rende onore a Lisetta Carmi: in scena “Erotismo e autoritarismo a Staglieno” Globalist.it

A pochi chilometri da Arezzo va in scena la prima permanente di fotografia a cielo aperto d’Europa, a Bibbiena Città della Fotografia ...Senza Tempo, che Gallerie d’Italia Torino dedica a uno dei più grandi fotografi del nostro tempo, come seconda puntata del progetto La Grande Fotografia Italiana, a cura di Roberto Koch (la prima è ...