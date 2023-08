Liguria | «due euro in più per piattino vuoto per una bimba» Lo scontrino pubblicato da Selvaggia Lucarelli fa discutere La replica del locale | «Il sovrapprezzo è specificato sul menù»

(Di lunedì 7 agosto 2023) Dopo i duechiesti a dei turisti in un bar a Como solo per aver chiesto di tagliare a metà un toast ecco che scoppia una polemica per un servizio, accessorio, che spunta sul conto di un ristorante a Finale Ligure. Dueper unin più, chiesto da una mamma che ha deciso di far assaggiare le sue trofie al pesto alla figlioletta di tre anni. A denunciare il curioso sovraprezzo èsul suo profilo Instagram. «. Un piatto di trofie al pesto 18, la mamma chiede unper farne assaggiare un po’ anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono dueper il. Tra l’altro avendole già messo in conto il coperto», racconta ...

...ha prenotato con anticipo ha pagato molto di più Inquasi il 70% delle spiagge è occupato da stabilimenti balneari - Sulla riviera di Ponente, ad Alassio, il conto per un ombrellone e...Finale Ligure. Lae la sua 'vocazione' al turismo torna a far discutere i social dopo che la giornalista Selvaggia Lucarelli ha pubblicato sui social lo scontrino di un'osteria di Finale Ligure dove il conto .... Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po' anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettonoeuro per il ...

"Liguria, due euro in più per condividere la pasta": la denuncia di ... Adnkronos

Ahmed Gamal Kamel Abdelwahab, detto Tito, e Mohamed Ali Abdelghani, detto Bob, i due egiziani che hanno ucciso e mutilato il loro dipendente Mahmoud Abdalla, «dovevano degli ...Nel post originale di Selvaggia Lucarelli è riportato anche il nome del locale che noi non riteniamo necessario pubblicare perchè non aggiunge elementi utili per la comprensione della vicenda e in qua ...