“Liguria | due euro in più per condividere la pasta” | la denuncia di Selvaggia Lucarelli

(Di lunedì 7 agosto 2023) La giornalista ha condiviso sui social lo scontrino inviato da una mamma che ha dovuto pagare il supplemento per un piattino destinato alla figlia di due anni Duepiù per un piattino perla. Dopo il caso del supplemento per dividere un toast a metà sul lago di Como, un post diriaccende la polemica sul ‘caro vacanze’ e i costi di ‘condivisione’ che vengono aggiunti ai turisti. “. Un piatto di trofie al pesto 18, la mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po’ anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono dueper il piattino. Tra l’altro avendole già messo in conto il coperto”, scrive in un post sui suoi canali social, l’ex giudice di ‘Ballando con le Stelle’ ...

"Liguria, due euro in più per condividere la pasta": la denuncia di ... Adnkronos

(Adnkronos) – Due euro più per un piattino per condividere la pasta. Dopo il caso del supplemento per dividere un toast a metà sul lago di Como, un post di Selvaggia Lucarelli riaccende la polemica su ...