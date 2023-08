(Di lunedì 7 agosto 2023)il 25"Una", il secondo singolo (dopo il primo brano "Riderai") di Luciano, che anticipa il suo nuovo album di inediti "Dedicato a noi" (Warner Music Italy), in uscita il 22 settembre, a tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico. "Riderai" e "Una" sono stati scritti dae prodotti dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci.Dopo aver fatto "urlare contro il cielo" di Milano e Roma 100.000 persone che a luglio hanno assistito ai due eventi allo Stadio San Siro e allo Stadio Olimpico, il Liga si prepara a tornare sulle scene live con un tour che lo vedrà protagonista prima all`Arena di Verona, il 9 e 10 ottobre, e poi nei palasport ...

Milano, 7 ago. Esce il 25 agosto "Una canzone senza tempo", il secondo singolo (dopo il primo brano "Riderai") di Luciano Ligabue, che anticipa il suo nuovo album di inediti "Dedicato a noi" (Warner Music Italy), in uscita il 22 settembre

Luciano Ligabue, il 25 agosto esce "Una canzone senza tempo" Agenzia askanews

Due ore di musica rock. E' il concerto che Marco Ligabue, cantautore e chitarrista italiano vincitore del 'Premio Lunezia' e fratello di Luciano, porterà a San Giovanni Rotondo venerdì 11 agosto. Milano, 7 ago. (askanews) - Esce il 25 agosto 'Una canzone senza tempo', il secondo singolo (dopo il primo brano 'Riderai') di Luciano Ligabue