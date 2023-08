Li-Sei Deli | autentica cucina coreana nel cuore di Milano | Recensione

Leggi su appuntidizelda

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ho avuto l’opportunità di provare il locale coreano “Li-Sei” a, e posso dire che è stata un’esperienza culinaria interessante e soddisfacente. Situato nei Navigli una zona vivace della città, il ristorante ha un’atmosfera accogliente e rilassante, con un arredamento semplice ma elegante. Come sempre nell’articolo trovate tutte le informazioni utili: il menù, cosa mangiare, il conto e le indicazioni utili per raggiungere il locale. Li-SeineldiUn pezzo dicoreano nella città che non dorme mai Li-Seiè una gastronomia e bistrot coreano a conduzione familiare che nasce nel 2020. E’ un piccolo gioiellino con un tocco ...