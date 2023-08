L’ex tecnico di Natan rivela un retroscena prima del Napoli

(Di lunedì 7 agosto 2023)allenatore diha svelato unsul brasilianodella cessione al. CALCIOMERCATOè il nuovo difensore del, arrivato dal Bragantino. E proprio dal club brasiliano arriva unazione delPedro Caixinha. In un video di saluto pubblicato sui canali ufficiali, Caixinha ha svelato: “Domenicaavrebbe voluto giocare nonostante un contratto già pronto con il. Questo non è da tutti“. Unche racconta la grande professionalità del centrale classe 2001, disposto a scendere comunque in campo per onorare la maglia del Bragantino fino all’ultimo. Caixinha ha elogiato lo spirito ...

Un poker da sogno per ilRamón Díaz!'Al - Nassr oltre a Ronaldo può vantare gli innesti di Fofana e dell'interista Brozovic , mentre all'Al - Ahli sono arrivati bomber Firmino , la ...Un giocatore versatile, veloce,, ambidestro e in grado di ... la seconda punta o'esterno nel tridente d'attacco ma anche.. ...una stima che può avvicinarsi all'ammontare del patrimonio dell'...Salisburgo non ha ancora avuto la possibilità di vestire ... "Non vedo'ora di aiutare la squadra in campo, sono entusiasta di ... alsono piaciuto e questo è molto importante". ...