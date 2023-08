“Lèstrabù” | a Gromo gusto e divertimento

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 7 agosto 2023). Il Comune di, in collaborazione con Berghèm Gin Fest, organizzasabato 12 agosto. Un evento enogastronomico con mercatini, aperitivo e cena a base di prodotti tipici nel centro storico di. Durante la manifestazione ci sarà intrattenimento musicale e la presenza del Berghèm Gin Fest per la degustazione di Gin Bergamasco. L’evento si svolgerà dalle 15 in Piazza Dante a